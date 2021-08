Football americano, salta Italia-Francia per positività nella squadra transalpina (Di sabato 7 agosto 2021) salta la sfida tra Italia e Francia, valida per le semifinali del Campionato Europeo di Football americano, in programma allo stadio Garilli di Piacenza. La causa di questo provvedimento è la positività al Covid emersa in alcuni giocatori della formazione transalpina. “L’annullamento della sfida contro l’Italia, oltre a rappresentare un danno enorme per la Fidaf, che ha lavorato a lungo e molto duramente per realizzare un evento tanto rilevante impedirà probabilmente alla Francia di difendere il titolo continentale, vinto nel 2018. Ifaf, ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021)la sfida tra, valida per le semifinali del Campionato Europeo di, in programma allo stadio Garilli di Piacenza. La causa di questo provvedimento è laal Covid emersa in alcuni giocatori della formazione. “L’annullamento della sfida contro l’, oltre a rappresentare un danno enorme per la Fidaf, che ha lavorato a lungo e molto duramente per realizzare un evento tanto rilevante impedirà probabilmente alladi difendere il titolo continentale, vinto nel 2018. Ifaf, ...

