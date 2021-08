Fisco | lunedì si pagano rate saldo stralcio - rottamazione 2020

(Di sabato 7 agosto 2021) Chi non ha pagato la 'pace con il' delpotra' mettersi in regola entro lunedi' prossimo 9 agosto (termine ultimo). Si dovranno pagare - ricorda l'Agenzia delle Entillustrando le ...

Chi non ha pagato la 'pace con il' del 2020 potra' mettersi in regola entro lunedi' prossimo 9 agosto (termine ultimo). Si dovranno pagare - ricorda l'Agenzia delle Entrate illustrando le decisioni assunte con gli ultimi decreti ......nella storia d'Italia e forse d'Europa a un singolo Paese finirà nelle prossime ore (si dice)...svenduta" Dagli investimenti del Pnrr 90 mila posti per i giovani ma il gap con l'Ue resterà, ...