Fiorentina, l’agente di Vlahovic presente al Franchi: i possibili scenari (Di sabato 7 agosto 2021) Fiorentina, l’agente di Vlahovic è al Franchi per incontrare la dirigenza della viola: i possibili scenari l’agente di Dusan Vlahovic si trova in queste ore allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove si sta giocando il mtach amichevole tra Fiorentina e Espanyol. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è in programma un incontro con la dirigenza viola per delineare il futuro e capire se ci siano i margini per una permanenza del giovane attaccante, che piace tanto anche all’Inter chiamata a sostituire Romelu ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021)diè alper incontrare la dirigenza della viola: idi Dusansi trova in queste ore allo stadio Artemiodi Firenze, dove si sta giocando il mtach amichevole trae Espanyol. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è in programma un incontro con la dirigenza viola per delineare il futuro e capire se ci siano i margini per una permanenza del giovane attaccante, che piace tanto anche all’Inter chiamata a sostituire Romelu ...

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina-Espanyol 4-2 ai rigori: Vlahovic in gol davanti al suo agente: Il centravanti, malgrado sia ancora richi… - news24_inter : L’agente di #Vlahovic è al Franchi ?? - nadi1913 : RT @NickCecca: Arrivato in Italia Darko Ristic, l’agente di Vlahovic. La trattativa per il rinnovo con la Fiorentina entra nel vivo. Ora è… - pino_nostro : RT @fcin1908it: Mercato Inter, l’agente di Vlahovic al Franchi per parlare con la Fiorentina: gli scenari - Bubu_Inter : RT @fcin1908it: Mercato Inter, l’agente di Vlahovic al Franchi per parlare con la Fiorentina: gli scenari -