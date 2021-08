(Di sabato 7 agosto 2021) Ai, dopo una partita poco esaltante, laha battuto l'Espanyol di Barcellona in una partita a suo modo storica: la prima con il pubblico al. In Maratona 2.126 spettatori, mentre i posti a disposizione erano 2.870. Dopo lo zero a zero regolam,entare,, ai, che ha parato il tiro di Merida. Eche ha segnato il quarto e decisivo tiro L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Fiorentina batte l’Espanyol ai rigori: 4-2. Dragowski e Benassi decisivi. 2.126 tifosi al Franchi - sportface2016 : La #Fiorentina batte l'#Espanyol ai rigori in amichevole - emptyprofil : ??? [FEMMINILE] COLPO DALLA FIORENTINA: ARRIVA GRETA ADAMI! ? Il Milan Femminile batte ancora un colpo di mercato d… -

Salernitana, pazza idea Caceres. Spunta Ugbo. Sondaggio per l'uruguaiano, svincolato dalla Fiorentina. Per l'attacco - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - proposto il nigeriano del Chelsea. Per il difensore c'è l'ostacolo ingaggio, per il ruolo di centravanti la prima scelta rimane ...