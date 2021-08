FIFA 22: Annunciata la carta eroe di Jurgen Kohler (Di sabato 7 agosto 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che Jurgen Kohler farà parte del roster ufficiale degli Eroi che ritroveremo nella popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. Gli Eroi FUT godono di un’intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo che garantisce un legame club verde con qualsiasi giocatore dello stesso campionato, oltre al legame classico per nazionalità, offrendoti nuovi modi per creare la rosa dei tuoi sogni e rivivere alcuni dei momenti più memorabili della storia del calcio in FUT 22. Ricordiamo che prenotando la versione Ultimate Edition di FIFA 22 su sistema PlayStation 4 o Xbox ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 7 agosto 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato chefarà parte del roster ufficiale degli Eroi che ritroveremo nella popolare modalità22 Ultimate Team. Gli Eroi FUT godono di un’intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo che garantisce un legame club verde con qualsiasi giocatore dello stesso campionato, oltre al legame classico per nazionalità, offrendoti nuovi modi per creare la rosa dei tuoi sogni e rivivere alcuni dei momenti più memorabili della storia del calcio in FUT 22. Ricordiamo che prenotando la versione Ultimate Edition di22 su sistema PlayStation 4 o Xbox ...

