Fenomeno «New Jack City», ritorno alla blaxploitation (Di sabato 7 agosto 2021) Trent'anni fa usciva nei cinema New Jack City. Il film era diretto dal regista e attore Mario Van Peebles e voleva rappresentare un ritorno a una cinematografia di genere che riportava al centro la cultura e i costumi dei neri dei ghetti urbani. Fu definito un ritorno alla «blaxploitation», facendo riferimento a quel ricco filone di film, a basso costo ma ad altissimo tasso di energia, che negli anni Settanta aveva lanciato personaggi come Shaft e affermato il poliziesco nero.

