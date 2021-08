Federica Panicucci, la risposta epica all’hater: attaccata la sua relazione con Marco (Di sabato 7 agosto 2021) Federica Panicucci ha risposto per le rime ad un hater che ha attaccato sui social il suo compagno e la sua relazione con lui. Ecco il commento della conduttrice. Federica… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 7 agosto 2021)ha risposto per le rime ad un hater che ha attaccato sui social il suo compagno e la suacon lui. Ecco il commento della conduttrice.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

mattinodinapoli : #federica panicucci, hater attacca il fidanzato: «È brutto, i soldi glielo rendono bello», e lei risponde così - peppesava : RT @Ragusanews: Federica Panicucci e compagno in Sicilia, per stare in piscina VIDEO - Ragusanews : Federica Panicucci e compagno in Sicilia, per stare in piscina VIDEO - zazoomblog : Federica Panicucci fatta fuori da Mattino 5: la possibile sostituta - #Federica #Panicucci #fatta #fuori - GiuseppeporroIt : Federica Panicucci sostituita a Mattino 5? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto #federicapanicucci #mattino5… -