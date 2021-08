Famiglie lasciate senz'acqua, Abbanoa smentisce: 'L'allaccio era abusivo' (Di sabato 7 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Chiusi i contatori alle palazzine di via Bellini, 20… Sport, arte e musica per accendere l'estate degli… Vacanze in Gallura, i turisti ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 7 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Chiusi i contatori alle palazzine di via Bellini, 20… Sport, arte e musica per accendere l'estate degli… Vacanze in Gallura, i turisti ...

Advertising

Sabimia : @volotea @EnacGov @Altroconsumo @volotea Zero assistenza a terra durante le ore di ritardo (molte le famiglie con b… - g_giuseppina : RT @ManuelaBellipan: @ZGravita @ilmassa80 @di_reddito @conteDartagnan Servono ad imparare e a farsi un curriculum, fare esperienza. Il conc… - ManuelaBellipan : @ZGravita @ilmassa80 @di_reddito @conteDartagnan Servono ad imparare e a farsi un curriculum, fare esperienza. Il c… - Olap_12 : @tetrabondi Purtroppo questo non porta vota per i politici! Per loro è più importante lanciare slogan idioti e non… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Bracciano: #Carabinieri arrestano il capo di una banda per furti in appartamento. L'indagine ha permesso l’identificazio… -