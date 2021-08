Esiste il plurale di “Duomo”? Risponde la Crusca (Di sabato 7 agosto 2021) Tratto dall’Accademia della Crusca Sono arrivati vari quesiti relativi alla parola Duomo. Molti lettori chiedono quale sia il plurale corretto (duomi o Duomo, invariato); qualcuno domanda se ci sia una differenza di significato rispetto a cattedrale; qualche altro se la parola vada scritta con l’iniziale maiuscola. Risposta Il sostantivo maschile Duomo deriva (per tradizione diretta, secondo quasi tutti i lessicografi, a partire dal REW; l’Etimologico lo considera invece un latinismo) dal lat. domus, nome femminile della IV declinazione che, nel suo significato di ‘casa’ (termine che deriva invece dal ... Leggi su linkiesta (Di sabato 7 agosto 2021) Tratto dall’Accademia dellaSono arrivati vari quesiti relativi alla parola. Molti lettori chiedono quale sia ilcorretto (duomi o, invariato); qualcuno domanda se ci sia una differenza di significato rispetto a cattedrale; qualche altro se la parola vada scritta con l’iniziale maiuscola. Risposta Il sostantivo maschilederiva (per tradizione diretta, secondo quasi tutti i lessicografi, a partire dal REW; l’Etimologico lo considera invece un latinismo) dal lat. domus, nome femminile della IV declinazione che, nel suo significato di ‘casa’ (termine che deriva invece dal ...

