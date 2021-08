Esclusiva | Zapata-Inter | accordo totale con l’agente E l’Atalanta pensa anche a Belotti

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 7 agosto 2021) Duvanè il primo e unico nome sulla lista dell’per sostituire Lukaku. Gli accordi con il suo agente sono totali, non ci sono dubbi, esisteil grande entusiasmo del colombiano di indossare la maglia nerazzurra. La valutazione è di circa 40 milioni, si dovrà lavorare per i bonus in modo tale da poter trovare la definitiva quadratura con la Dea. Gasperini non considera incedibile, ha dato il via libera, a patto che arrivi un sostituto all’altezza. A parte la pista Abrham del Chelsea, resta sempre in quota il nome di Andreache non ha ancora dato una risposta al Torino legata ...