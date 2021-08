Esclusiva: Lukaku freme per il Chelsea. Oggi nuova conference call con Marina Granovskaia (Di sabato 7 agosto 2021) Romelu Lukaku freme per andare al Chelsea. Oggi è un giorno chiave, su una trattativa ormai scandita dal 27 di luglio: in programma una nuova conference call con Marina Granovskaia per chiudere l’operazione. Il colosso belga ha chiesto e ottenuto di non partecipare all’amichevole di domani con il Parma, in questo momento si trova alla Pinetina e aspetta notizie per il definitivo via libera. Lui vuole fortemente e soltanto i Blues. La conference call di Oggi servirà per trovare la totale ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Romeluper andare alè un giorno chiave, su una trattativa ormai scandita dal 27 di luglio: in programma unaconper chiudere l’operazione. Il colosso belga ha chiesto e ottenuto di non partecipare all’amichevole di domani con il Parma, in questo momento si trova alla Pinetina e aspetta notizie per il definitivo via libera. Lui vuole fortemente e soltanto i Blues. Ladiservirà per trovare la totale ...

