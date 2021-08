“Ero un bimbo ciccione e bullizzato”. Come era Luigi Busà, l’oro nel karate alle Olimpiadi di Tokyo (Di sabato 7 agosto 2021) È medaglia del record, la numero 37, quella che Luigi Busà, primo campione olimpico dI karate kumite ha portato a casa alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 33enne siciliano sconfigge in finale l’eterno rivale il 35enne azero Rafael Aghayev per 1-0. È il nono oro per l’Italia team ai Giochi, la 37esima medaglia in totale, nuovo record assoluto. Poco dopo, arriverà la 38esima medaglia con l’oro della 4×100 con il quartetto azzurro composto da da Marcell Jacobs (già oro nei 100 metri), Lorenzo Patta, Eseosa Desalu e Filippo Tortu. “Ce l’ho fatta. All’inizio stavo bene ma non ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 agosto 2021) È medaglia del record, la numero 37, quella che, primo campione olimpico dIkumite ha portato a casadi2020. Il 33enne siciliano sconfigge in finale l’eterno rivale il 35enne azero Rafael Aghayev per 1-0. È il nono oro per l’Italia team ai Giochi, la 37esima medaglia in totale, nuovo record assoluto. Poco dopo, arriverà la 38esima medaglia condella 4×100 con il quartetto azzurro composto da da Marcell Jacobs (già oro nei 100 metri), Lorenzo Patta, Eseosa Desalu e Filippo Tortu. “Ce l’ho fatta. All’inizio stavo bene ma non ...

