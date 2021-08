Equitazione | la Francia getta al vento l’oro nella prova a squadre Titolo alla Svezia al jump-off!

(Di sabato 7 agosto 2021) Un finale palpitante per una competizione che non ha risparmiato sorprese: alle Olimpiadi di Tokyo il programma dell’si chiude con lache ha assegnato ilnel salto ostacoli aopen. Al-off la spunta lasugli USA, mentre al terzo posto si piazza il Belgio.prima tornata netto nel tempo per USA e, mentre lapaga una penalità di tempo, infine tutte le altre formazioni commettono almeno un errore sugli ostacoli. Il secondo giro riserva un cambio di classifica: un errore sugli ...

Un finale palpitante per una competizione che non ha risparmiato sorprese: alle Olimpiadi di Tokyo il programma dell'equitazione si chiude con la prova che ha assegnato il titolo nel salto ostacoli a ...Jessica Springsteen ha coronato il suo sogno. La figlia del Boss e di Patti Scialfa, dopo aver perso la gara nel salto individuale di qualche giorno fa, è riuscita rifarsi e a conquistare l'argento Ol ...