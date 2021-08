Emma Marrone sceglie la famiglia per il weekend d’estate (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo la fine del tour, Emma Marrone ha deciso di trascorrere alcuni giorni insieme ai genitori e alla famiglia tra sane e buone abitudini Il meritato riposo dopo un tour che l’ha vista protagonista nelle più importanti città d’Italia per Emma Marrone. L’artista è stata la prima in Italia a dare il via ai concerti nel rispetto delle misure anticovid. Impegno dopo impegno, Emma Marrone adesso ha deciso di rilassarsi in vista dei nuovi progetti che la aspettano alla fine dell’estate. Mesi pieni di esperienze: il tour, il nuovo disco per festeggiare gli anni di carriera, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo la fine del tour,ha deciso di trascorrere alcuni giorni insieme ai genitori e allatra sane e buone abitudini Il meritato riposo dopo un tour che l’ha vista protagonista nelle più importanti città d’Italia per. L’artista è stata la prima in Italia a dare il via ai concerti nel rispetto delle misure anticovid. Impegno dopo impegno,adesso ha deciso di rilassarsi in vista dei nuovi progetti che la aspettano alla fine dell’estate. Mesi pieni di esperienze: il tour, il nuovo disco per festeggiare gli anni di carriera, ...

