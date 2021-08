Ema | agenzia europea farmacovigilanza | scoperte nuove reazioni avverse dei vaccini | allarme per l’Italia

(Di sabato 7 agosto 2021) Il comitato di esperti sta inoltre prendendo in esame l’insorgenza di altri effetti collaterali rispetto a quelli già noti. Unche dovrebbe essere preso in seria considerazione dall'Italia, che dovrebbe ridurre la furia vaccinale scatenata da Draghi, Speranza e Figliuolo L'articolo proviene da Firenze Post.

Dall', l'europea, un'autorizzazione condizionata e che ha scritto che nessuna discriminazione doveva essere fatta nei confronti di chi avesse deciso di non vaccinarti che la stessa cosa ...L'europea ha anche raccomandato un aggiornamento del piano di gestione del rischio del ... L'ha inoltre concluso che i casi di vertigini e acufeni (fischi o altri rumori in una o entrambe le ...Il comitato di esperti sta inoltre prendendo in esame l’insorgenza di altri effetti collaterali rispetto a quelli già noti. Un allarme che dovrebbe essere preso in seria considerazione dall'Italia, ch ...Il Comitato di farmacovigilanza (Prac) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato di 'aggiornare le informazioni sul prodotto per ...