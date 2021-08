Elisabetta Canalis, che eleganza. L’ex velina super sexy mostra il décolleté (Di sabato 7 agosto 2021) La splendida showgirl fa sognare i social con le sue foto piccanti e con il suo fisico straordinario Leggi su golssip (Di sabato 7 agosto 2021) La splendida showgirl fa sognare i social con le sue foto piccanti e con il suo fisico straordinario

davided81 : La sorella di Busà se la sente tantissimo Elisabetta Canalis lo avverto fino a qui #ilCircolodeglianelli - APmagazineit : Dopo qualche anno di assenza dal piccolo schermo, Elisabetta Canalis torna in Italia per la nuova edizione di Vite… - xwickedsaints : c’è stato un tempo in cui volevo scrivere un’antologia di racconti basata sui sogni strani che faccio e oggi mi chi… - sara_lu : Mi è venuta in mente la pubblicità del succo di frutta San Benedetto con Elisabetta Canalis che dice convinta 'Tant… - abortodi19anni : @DarrenCriss amore mio ti aspettiamo qui in Italia!! Inoltre se vuoi venire a casa mia per pranzo o per cena ti pre… -