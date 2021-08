Egitto, Zaki da 18 mesi in carcere. Amnesty International Italia: "Detenzione illegale" (Di sabato 7 agosto 2021) "Patrick Zaki è al diciottesimo mese di Detenzione illegale, arbitraria, senza processo e senza possibilita' di difendersi" e la mobilitazione continua. Lo ha ricordato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia visto che oggi 7 agosto è trascorso un anno e mezzo da quando lo studente egiziano dell'Università di Bologna è stato arrestato in Egitto con accuse tra l'altro di terrorismo, istigazione alla violenza, basate su post social da un account che i legali non ritengono sia il suo (LA SUA STORIA) . Leggi su tg24.sky (Di sabato 7 agosto 2021) "Patrickè al diciottesimo mese di, arbitraria, senza processo e senza possibilita' di difendersi" e la mobilitazione continua. Lo ha ricordato Riccardo Noury, portavoce divisto che oggi 7 agosto è trascorso un anno e mezzo da quando lo studente egiziano dell'Università di Bologna è stato arrestato incon accuse tra l'altro di terrorismo, istigazione alla violenza, basate su post social da un account che i legali non ritengono sia il suo (LA SUA STORIA) .

