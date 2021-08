Effetto Green pass: in un solo giorno scaricati 6,7 mln. Presidi critici sulle sanzioni (Di sabato 7 agosto 2021) 'Dagli italiani grande prova di responsabilità' dice il ministro Speranza. Fanno discutere però le multe previste per il personale scolastico che non si vaccinerà e soprattutto per chi non controllerà ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 7 agosto 2021) 'Dagli italiani grande prova di responsabilità' dice il ministro Speranza. Fanno discutere però le multe previste per il personale scolastico che non si vaccinerà e soprattutto per chi non controllerà ...

Advertising

LaStampa : Effetto Green pass, chi non ha il dehors si ritrova il locale vuoto - SaraSenzacca : RT @LaStampa: Effetto Green pass, chi non ha il dehors si ritrova il locale vuoto - infoitinterno : Effetto Green pass anche in Alto Adige: aumenta la richiesta dei vaccini soprattutto tra i giovani - Leseidimattinah : RT @LaStampa: Effetto Green pass, chi non ha il dehors si ritrova il locale vuoto - 76Pier : RT @LaStampa: Effetto Green pass, chi non ha il dehors si ritrova il locale vuoto -