Effetti PNRR su Mobilità ferroviaria: online edizione speciale del Piano Commerciale di RFI (Di sabato 7 agosto 2021) (Teleborsa) – E’ consultabile online un’edizione speciale del Piano Commerciale di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS) dove vengono dettagliatamente illustrati gli Effetti del PNRR sulla Mobilità ferroviaria. Questa edizione straordinaria del Piano Commerciale, che è stata pubblicata successivamente alla conclusione della fase approvativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mette in evidenza “per tutti gli stakeholder dei ... Leggi su quifinanza (Di sabato 7 agosto 2021) (Teleborsa) – E’ consultabileun’deldi ReteItaliana (Gruppo FS) dove vengono dettagliatamente illustrati glidelsulla. Questastraordinaria del, che è stata pubblicata successivamente alla conclusione della fase approvativa delNazionale di Ripresa e Resilienza (), mette in evidenza “per tutti gli stakeholder dei ...

