Quasi 85mila segnalazioni in 7 mesi di campagna vaccinale arrivate all'Aifa su sospette reazioni avverse ai vaccini anti-Covid: Ecco i numeri e la sintomatologia

Ultime Notizie dalla rete : Ecco quante Ecco quante sono (davvero) le reazioni avverse ai vaccini 16 eventi gravi ogni 100mila dosi somministrate: è quanto contenuto sul settimo Rapporto di Farmacosorveglianza sui vaccini anti Covid dall'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco). Quante reazioni: ecco i numeri I dati analizzati hanno preso in esame tutte le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e ...

Ecco le dosi del giorno della campagna vaccinale in Irpinia Quante dosi in un giorno Nella giornata di ieri 6 agosto 2021 sono state somministrate presso i Vaccinali anti - covid dell'Asl di Avellino tot.1.440 dosi di vaccino. Ecco le dosi suddivise 54 presso ...

