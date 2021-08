Dybala Juventus, incontro positivo: ma il Barcellona resta alla finestra (Di sabato 7 agosto 2021) Dybala Juventus – Il futuro di Paulo Dybala è sempre più a tinte bianconere. Nella giornata di oggi si è svolto il primo round tra la Juventus e Jorge Antun, procuratore della Joya, per parlare del rinnovo di contratto del suo assistito. L’argentino vuole proseguire la sua avventura con la maglia della Vecchia Signora e Massimiliano Allegri lo ha nuovamente messo al centro del progetto. Insomma, le premesse per un accordo ci sono tutte, ma serviranno altri incontri per arrivare a quella firma che i tifosi bianconeri aspettano da quasi un anno. Leggi anche: Rinnovo Dybala, domani l’incontro ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 7 agosto 2021)– Il futuro di Pauloè sempre più a tinte bianconere. Nella giornata di oggi si è svolto il primo round tra lae Jorge Antun, procuratore della Joya, per parlare del rinnovo di contratto del suo assistito. L’argentino vuole proseguire la sua avventura con la maglia della Vecchia Signora e Massimiliano Allegri lo ha nuovamente messo al centro del progetto. Insomma, le premesse per un accordo ci sono tutte, ma serviranno altri incontri per arrivare a quella firma che i tifosi bianconeri aspettano da quasi un anno. Leggi anche: Rinnovo, domani l’...

Advertising

romeoagresti : Confermato per domani l’incontro tra l’agente di Paulo #Dybala, Jorge Antun, e la #Juventus // Confirmed: scheduled… - romeoagresti : Rinnovo #Dybala: sabato dovrebbe essere il giorno dell’incontro tra i dirigenti della #Juventus e l’agente del gioc… - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato il vertice tra la @juventusfc e l'agente di @PauDybala_JR: si discuterà il contratto i… - francesco19824 : Ma #Dybala rinnova quando finisce beautiful? #Juventus - peppe_roncino : @RobbsRoys Posso essere d'accordo. Ma allora devi vendere Dybala o non devi comprare Ronaldo. Oppure non devi cacci… -