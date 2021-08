Duro attacco al PSG | «Non sappiamo come rispetterà il Fair Play Finanziario»

(Di sabato 7 agosto 2021) Le Parisien, nel suo editoriale, ha puntato il dito nei confronti del PSG dopo l’acquisto di Lionel Messi. Ecco le parole Il giornalista Remy Dessarts, nel suo editoriale su Le Parisien, ha commentato così l’acquisto sempre più concreto di Lionel Messi da parte del PSG. «Nonancorail PSGle regole delspendendo così tanto”. Questa pioggia di stelle riunite con la maglia parigina rischia di attirare gelosie e critiche dall’Europa, in un momento in cui la crisi dovuta al Covid-19 è ancora viva; infine, per vincere la Champions League, ...

Advertising

zazoomblog : Federica Panicucci duro attacco di un hater: “È proprio brutto” - #Federica #Panicucci #attacco #hater: - ZenatiDavide : De Luca contro governo Draghi: “Basta con le mezze misure, sì all’obbligo vaccinale”. Su Salvini e Meloni: “Sconcer… - infoitsport : Trump, duro attacco alla nazionale femminile USA: 'Un gruppo di maniache di sinistra' - giovannimannar4 : @VittorioBanti Ci vuole la disobbedienza civile, un attacco duro al potere politico ed economico. - DavidMartini85 : @cerium_1064 @GiuliaTamagnin1 @Shadowmere16 @ayurbea @Peter_Italy @borghi_claudio sì ma l'attacco più duro all'esse… -

Ultime Notizie dalla rete : Duro attacco

Inews24

Storce il naso l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino , circa il "ripristino" dei sistemi informativi della Regione Lazio , colpiti da unhacker negli scorsi giorni, che aveva bloccato anche la piattaforma per la prenotazione dei vaccini anti covid. Attraverso la propria pagina Facebook l'ex primo cittadino romano teme che ...LECCE -l'dell 'associazione Prossima sulle prossime amministrative e non solo: 'Ci saremmo aspettati - si legge nella nota - che dopo il lancio della creatura politica del presidente Emiliano ...Calciomercato Inter, Marotta lavora ad un top player assoluto per l'attacco. L'idea è di sfruttare un piano 'alla Morata' ...Il Times e L'Equipe gettano ombre su Giacomo Spazzini, ex nutrizionista di Marcell Jacobs indagato per traffico di steroidi anabolizzanti ...