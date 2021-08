Advertising

orizzontescuola : DS al DSGA: gestione edifici, beni mobili di cui è consegnatario, patrimonio e personale -

Ultime Notizie dalla rete : DSGA gestione

Orizzonte Scuola

... in rapporto alle necessità tecniche connesse al funzionamento dell'Istituto e alladel ... I compiti delIldisporrà per il controllo della presente direttiva i collaboratori ......regole della governance della scuola e di introdurre il middle management necessario alla... soprattutto pere Ds ma anche per Dirigenti tecnici, figure indispensabili per garantire il ...Roma, 6 ago. (Labitalia) - I dirigenti scolastici sono stati da subito favorevoli al green pass, senza escludere l'obbligo di vaccinazione pur di garantire la ripresa delle lezioni scolastiche in pres ...Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha convocato le organizzazioni sindacali per il prossimo 3 agosto: l'oggetto dell'incontro è la ripresa dei lavori relativi al Patto per la Scuola, firmato ...