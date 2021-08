Dramma nella musica, morto il dj house famosissimo: aveva il Covid (Di sabato 7 agosto 2021) Paul Johnson, l’icona della musica house e icona dei migliori dancefloor si è spento all’età di 50 anni a causa delle complicazioni da Covid-19. Paul Johnson, muore di Covid il celebre dj house (Foto dal web)La notizia è stata diffusa dal suo gruppo manager, e da tutti coloro che gestiscono i suoi canali ufficiali, nasce nel 1971 a Chicago, per poi farsi conoscere a livello internazionale agli sgoccioli del 199. Con il suo singolo e hit “Get get down”, scalò le vette delle classifiche europee ed internazionali, fu un successone sia negli USA che in Europa, dove il suo brano veniva ... Leggi su ck12 (Di sabato 7 agosto 2021) Paul Johnson, l’icona dellae icona dei migliori dancefloor si è spento all’età di 50 anni a causa delle complicazioni da-19. Paul Johnson, muore diil celebre dj(Foto dal web)La notizia è stata diffusa dal suo gruppo manager, e da tutti coloro che gestiscono i suoi canali ufficiali, nasce nel 1971 a Chicago, per poi farsi conoscere a livello internazionale agli sgoccioli del 199. Con il suo singolo e hit “Get get down”, scalò le vette delle classifiche europee ed internazionali, fu un successone sia negli USA che in Europa, dove il suo brano veniva ...

