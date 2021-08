Domenica c'è il Barcellona (senza Messi). Allegri prova la prima vera Juve della stagione (Di sabato 7 agosto 2021) Dai quattro azzurri campioni d'Europa a Cristiano Ronaldo che sarà l'ospite speciale in quella che fino a qualche giorno fa era la casa del suo rivale principale Lionel Messi. Max Allegri mette a ... Leggi su gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) Dai quattro azzurri campioni d'Europa a Cristiano Ronaldo che sarà l'ospite speciale in quella che fino a qualche giorno fa era la casa del suo rivale principale Lionel. Maxmette a ...

Advertising

sportli26181512 : Domenica c'è il Barcellona (senza Messi). Allegri prova la prima vera Juve della stagione: Domenica c'è il Barcello… - JuventusUn : #Allegri esulta | Firma domenica con la #Juventus! IL COLPO? - Gabri_Juventus : Dybala si è allenato in gruppo, infortunio SUPERATO ma NON sarà lo stesso disponibile per la partita contro il Barc… - sportli26181512 : Juve, Allegri parlerà alla Tv societaria alla vigilia del Trofeo Gamper: La squadra ha svolto una doppia seduta in… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLI - Tra sabato 7 e domenica 8 agosto, appuntamento su Sky Sport con 7 incontri tra cui Barcellona-Juventus e R… -