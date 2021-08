Diretta Maratona Olimpiadi, tre azzurri in gara: Eyob Faniel primatista italiano (Di domenica 8 agosto 2021) L'ultima giornata delle Olimpiadi Tokyo 2020 vedrà a mezzanotte (ora italiana) partire dal Parco Odori di Sapporo la Maratona maschile, considerata tra le prove... Leggi su ilmattino (Di domenica 8 agosto 2021) L'ultima giornata delleTokyo 2020 vedrà a mezzanotte (ora italiana) partire dal Parco Odori di Sapporo lamaschile, considerata tra le prove...

Advertising

Handwriting01 : Diretta Maratona Olimpiadi, tre azzurri in gara: Eyob Faniel primatista italiano - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 16 con gli ultimi 13 titoli in palio tra atletica, basket, boxe, ginnastica ritmica, ciclismo… - infoitsport : LIVE - Tokyo 2020, maratona femminile: aggiornamenti in tempo reale (DIRETTA) - StadioSport : Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming di domani, 7 agosto: Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming di d… - SmorfiaDigitale : LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Jepchirchir oro nella maratona donne.... -