Dio Padre è apparso sulla terra e ha fatto una promessa, lo sapevi? (Di sabato 7 agosto 2021) A nessuno era mai accaduto prima, eppure a questa suora è successo uno straordinario evento: ecco perché è un giorno speciale! Oggi, 7 agosto, sarebbe il giorno scelto da Dio Padre per la festa a Lui dedicata, solennità che ancora manca nel calendario liturgico. Dio avrebbe rivelato questo nel 1932 a suor Eugenia Elisabetta Ravasio L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 7 agosto 2021) A nessuno era mai accaduto prima, eppure a questa suora è successo uno straordinario evento: ecco perché è un giorno speciale! Oggi, 7 agosto, sarebbe il giorno scelto da Dioper la festa a Lui dedicata, solennità che ancora manca nel calendario liturgico. Dio avrebbe rivelato questo nel 1932 a suor Eugenia Elisabetta Ravasio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

GastoneSabba : RT @DonLuca65176356: Gli uomini, in generale, si sono estraniati dal vero centro della loro vita spirituale. Avendo cessato di temere Dio,… - Penombra_90 : RT @DonLucaGabriel1: Il #6agosto 1978, nella festa della Trasfigurazione del Signore, il coraggioso Papa Paolo VI rinasceva per sempre alla… - TenebraeEt : RT @DonLuca65176356: Gli uomini, in generale, si sono estraniati dal vero centro della loro vita spirituale. Avendo cessato di temere Dio,… - RaioAnna : E’ tempo che gli uomini si convincano che Dio è loro #Padre, un Padre di misericordia e tenerezza infinite che vuol… - culture_more : RT @albertopetro2: @yianniseinstein @claudioborlotto @Rebeka80721106 @angela3nipoti1 @djolavarrieta @ritamay1 @ValerioLivia @ANNAMAMARIABIA… -