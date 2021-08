Diga di Campolattaro | il gruppo Pd | “Perchè la Provincia rinuncia alla gestione? A chi sarà affidata?”

(Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiResta alta l’attenzione sulladi. E’ sul tema della, in particolare, che i consiglierili del Partito Democratico – Antonio Ruggiero, Luca Paglia e Giuseppe Di Cerbo – chiedono chiarezza ai vertici della Rocca e ad Asea. “Nei documenti economici delladi Benevento e in quelli dell’Asea, ultimamente approvati, è ben evidente che l’attività propedeutica al collaudo, e la connessadell’opera, non saranno più in capo all’Asea” – si legge in uno dei passaggi della mozione presentata...

...5 miliardi), i lavori sull'acquedotto del Peschiera di Roma (per 2 miliardi), la nuovaforanea di Genova (1 miliardo) e ladia Benevento (480 milioni). Tra le opere stradali ...Per il territorio della Campania di nord - est, infatti - ha aggiunto Di Maria - ladisul fiume Tammaro è davvero una risorsa strategica essenziale. Abbiamo lavorato a lungo perché ...Sono rimaste bloccate per anni, e sono diventate il simbolo di quei «cantieri infiniti» che ora il Piano nazionale di ripresa e resilienza vuole archiviare. Le opere pubbliche non si fermeranno più a ...Il gruppo del Partito Democratico chiederà ufficialmente una discussione in Consiglio Provinciale per approfondire il destino dell’azienda speciale ASEA. Infatti, il bilancio triennale dell’azienda co ...