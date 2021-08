Diabolik, la famiglia lo ricorda al parco degli Acquedotti (Di sabato 7 agosto 2021) “Qui ci sono le persone più autentiche e genuine, i compagni di scuola, gli amici con cui Fabrizio ha condiviso esperienze sane. Qui non c’è spazio per gli assassini, i traditori e gli ipocriti”. Così la sorella Angela ha ricordato Fabrizio Piscitelli, in una commemorazione organizzata dalla famiglia di Diabolik al parco degli Acquedotti di Roma, dove due anni fa, il 7 agosto del 2019, l’ultras della Lazio, ex leader degli Irriducibili, venne ucciso in pieno giorno con un colpo di pistola alla testa mentre attendeva qualcuno seduto su una panchina. Un delitto choc che al ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021) “Qui ci sono le persone più autentiche e genuine, i compagni di scuola, gli amici con cui Fabrizio ha condiviso esperienze sane. Qui non c’è spazio per gli assassini, i traditori e gli ipocriti”. Così la sorella Angela hato Fabrizio Piscitelli, in una commemorazione organizzata dalladialdi Roma, dove due anni fa, il 7 agosto del 2019, l’ultras della Lazio, ex leaderIrriducibili, venne ucciso in pieno giorno con un colpo di pistola alla testa mentre attendeva qualcuno seduto su una panchina. Un delitto choc che al ...

