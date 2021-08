Di nuovo L' Italia batte gli inglesi? Sfottò clamoroso di Tortu | la frase sfuggita davanti alle telecamere

(Di sabato 7 agosto 2021) Altro schiaffo dell'agli. Dopo la vittoria agli Europei a Wembley, ecco che l'Inghilterra deve mandare giù il boccone amarissimo di Toky0 2020. L'oro di Marcell Jacobs e gli altri atleti azzurri sono stati seguiti dalla meravigliosa conquista della staffetta 4x100 dell'atletica. Ed ecco che non manca la frecciata ai rivali: "Noiagli? Non è il loro anno, It's coming Rome di…", ha subito commentato ironicamente Filippo, ultimo staffettista azzurro, ricordando la canzone 'It's coming home' intonata dai tifosi della nazionale di calcio inglese, poi ...

Advertising

LauraPausini : Direi che quest’anno sia giunto il momento di coniare un nuovo colore, il “Golden Italy” ?? Grandi ragazzi, grande I… - WorldAthletics : Stratosferica vittoria della 4x100 italiana a #Tokyo2020 Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e… - GDF : #Giochiolimpici di #Tokyo2020: nell’atletica leggera l’Italia conquista l’oro nella staffetta 4x100 uomini e stabil… - lz_zig : RT @sabrimaggioni: #Draghi “L’economia va bene. Perché vada meglio VACCINATEVI !” Questo signore chi rappresenta ? Il nuovo ducetto messo… - cordismei : #Desiderio 339: già, ma quanno ve passa? -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Italia

... obbligatoria al momento dello sbarco in. Sul tavolo, il rinnovo dell'accordo con la Joya, ... ma non insormontabili, su cui potrebbe influire il clima mutato alla Juventus (non solo...Lo farei a tutti gli statali" Abuso d'ufficio, partito trasversale diin campo: asse Forza- Azione per ridimensionare il reatoOLIMPIADI, LA CRONACA DELLA NOTTE Le nostre "Farfalle" della ginnastica ritmica sono in finale, agli Usa l'oro nel basket ...Arrivano le nuove anticipazioni americane di Beautiful, la soap opera statunitense che narra gli amori, le passioni e gli intrighi di due ricche famiglie californiane. Le nuove trame si riferiscono ag ...