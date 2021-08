Di cosa parliamo quando parliamo di ius soli sportivo (Di sabato 7 agosto 2021) Il caso di Aymen Belckacem risale al 2008. Adolescente algerino tesserato per l’Under 17 della Ravenna Pallanuoto, attraverso una procedura complessa riservata ai settori giovanili, che la società romagnola voleva portare in Prima squadra. Si mosse anche l’allora sindaco Fabrizio Matteucci, ottenendo una deroga direttamente dal presidente del Coni Gianni Petrucci: lo ius soli sportivo quando ancora non esisteva lo ius soli sportivo. Il ragazzo nato ad Algeri risiedeva in Italia da undici anni e da tre praticava pallanuoto, allenandosi quasi tutti i giorni. Nel tempo pure la federazione dell’hockey su ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 agosto 2021) Il caso di Aymen Belckacem risale al 2008. Adolescente algerino tesserato per l’Under 17 della Ravenna Pallanuoto, attraverso una procedura complessa riservata ai settori giovanili, che la società romagnola voleva portare in Prima squadra. Si mosse anche l’allora sindaco Fabrizio Matteucci, ottenendo una deroga direttamente dal presidente del Coni Gianni Petrucci: lo iusancora non esisteva lo ius. Il ragazzo nato ad Algeri risiedeva in Italia da undici anni e da tre praticava pallanuoto, allenandosi quasi tutti i giorni. Nel tempo pure la federazione dell’hockey su ...

