De Ligt, la Juventus risponde al Barcellona su Instagram: "L'attenzione non si ferma mai" (Di sabato 7 agosto 2021) La Juventus lancia messaggi di tranquillità ai tifosi che, nelle ultime ore, hanno tremato alle voci di calciomercato che parlavano di un forte interessamento del Barcellona per Matthijs De Ligt. Il giocatore sembrerebbe sempre più saldo nelle mani di Max Allegri ed è proprio attraverso Instagram che la società bianconera esclama con convinzione: "L'attenzione non si ferma mai!". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@Juventus) L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

