Dati Legambiente | incendi nel 2020 +18 | 3% di territorio bruciato rispetto al 2019

(Di sabato 7 agosto 2021), nel+18,3% dial: i. L’emergenzapeggiora di anno in anno in Italia: ormai da settimane roghi eccezionalmente estremi ed estesi stanno interessando in particolare il Centro-Sud Glistanno consumando ampie porzioni delitaliano, in particolare al Centro-Sud. L’emergenza roghi quest’anno è davvero estrema, con

Advertising

iconanews : Incendi, nel 2020 +18,3% di territorio bruciato rispetto al 2019: i dati di Legambiente - maurquie : Incendi Campania maglia nera, anticipazione dati Ecomafia 2021 di Legambiente - salernonotizie : Incendi Campania maglia nera, anticipazione dati Ecomafia 2021 di Legambiente - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Incendi #Campania maglia nera, anticipazione dati Ecomafia 2021 di Legambiente -… - Max_Alle : RT @_MagliaNera_: Leggevo i dati Legambiente (2020) relativi agli incendi in Italia. Il 70% è responsabilità dell’uomo: oltre il 57% è dolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dati Legambiente

Salernonotizie.it

I numeri diSecondo le informazioni diffuse da, e che anticipano il ... Stando aicontenuti nel dossier, inoltre, solo nel 2020 "è bruciato il 18,3 per cento del territorio ...si riferiscono all'anno scorso, ma il trend non sembra purtroppo dissimile nella stagione ...aggiunge che eventi definiti 'estremi' si stanno moltiplicando, poiché superano la ...È quanto afferma Sicilia vicepresidente del Circolo Legambiente Nicà: «Bisogna contrare gli interessi criminali, lavorare sulla prevenzione forestale, e avere una maggiore responsabilizzazione dei cit ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Incendi: due vittime in Calabria, stato di emergenza in Sicilia. La situazione in Italia ...