Dalla Francia | Incontri positivi tra l' agente di Koulibaly e il PSG

Dalla Francia giungono delle indiscrezioni a sorpresa sul futuro di Kalidou Koulibaly. La notizia giunge da Twitter dove Il giornalista di Footmercato, Santi Aouna ha parlato proprio di un incontro tra gli agenti del 26 azzurro e il PSG: "Ci sono stati altri Incontri tra il Psg e Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly. Le due parti hanno fatto buoni progressi sulla bozza di un contratto. Ci sono stati contatti anche con il Napoli. Nessun ulteriore sviluppo è previsto prima della metà della prossima settimana". ?Info: D'autres RDV ont eu lieu entre le #PSG et Fali Ramadani, ...

