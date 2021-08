Dalla Francia: distanza di tre milioni tra il West Ham e il Marsiglia per Caleta-Car (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo la scorsa grande stagione il West Ham ha voglia di ripetersi, motivo per cui continua a cercare opzioni per rafforzare la propria squadra. L’Équipe afferma che uno dei nomi finiti nel mirino degli Hammers sarebbe quello di Caleta-Car, difensore croato classe 1996. Il quotidiano, inoltre, informa che il club londinese avrebbe offerto 17 milioni di euro per il calciatore. Ne potrebbero servire, tuttavia, 20 per convincere il Marsiglia ad avviare una trattativa. Foto: Instagram Caleta-Car L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo la scorsa grande stagione ilHam ha voglia di ripetersi, motivo per cui continua a cercare opzioni per rafforzare la propria squadra. L’Équipe afferma che uno dei nomi finiti nel mirino degli Hammers sarebbe quello di-Car, difensore croato classe 1996. Il quotidiano, inoltre, informa che il club londinese avrebbe offerto 17di euro per il calciatore. Ne potrebbero servire, tuttavia, 20 per convincere ilad avviare una trattativa. Foto: Instagram-Car L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

agua_luna007 : FRANCIA Bravo!! A Parigi ci sono massicce marce con decine di migliaia di partecipanti, che straripano per le strad… - AngelaVillani9 : RT @Cinguetterai: In un’intervista nel 2015 dichiarò di essere stato contattato per ben 4 volte dalla BBC per rappresentare in gara il Regn… - L0VINGCHERRY : RT @91FLIKER: cmq dovete imparare a distinguere i francesi dalla francia i mean posso capire che vi stanno sul cazzo i francesi anche a me… - marcomorini72 : RT @AlessandroCere7: I Vigili del fuoco colpiti dalla vaccinazione Obbligatoria sono in sciopero in #Francia ' Le scelte fatte dal govern… - ColluSandra : @59Dipendente @fracaruc Italia la peggiore di tutte, seguita solo dalla Francia. Me ne andrei anch'io e di corsa.... -