Dal “Not Italy again” al “Siamo eterni secondi” | tutti i titoli dell’affranta stampa inglese

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 7 ago – “Not”. Tre parole virali, tre parole che resteranno per sempre impresse nella mente degli italiani (che se la ridono) e dei britannici (che piangono). Laè affranta, disperata, non sa come leggere la serie di sconfitte patite questa estate. E l’incubo è sempre lo stesso: l’Italia. Così i giornali d’oltremanica finiscono per rimarcarlo, questo incubo, peggiorando la (loro) situazione. Perché è chiaro che non gli va giù e non riescono a trattenere la rabbia. Leggi anche: “Oro per Gran Bretagna? No, per l’Italia”: la telecronacaè virale (Video) “Not ...