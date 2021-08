Dal Marocco all’Italia, Dalil dirige l’Hotspot di Taranto: “Basta lavorare in emergenza. Bisogna investire sui Corridoi Umanitari” (Di sabato 7 agosto 2021) Quando a pochi mesi dal suo quarto compleanno, Imad Dalil, ha lasciato Fquih Ben Salah, una città ai piedi del Medio Atlante, in Marocco, non immaginava certo che quello sarebbe stato un viaggio così lungo in grado di cambiare per sempre la sua vita. Dal cuore del Paese nordafricano verso l’Italia e l’Abruzzo, in una zona tutto sommato simile, a L’Aquila, per raggiungere suo padre che in Italia c’era arrivato meno di dieci anni prima grazie a una sanatoria e ci lavorava. Oggi Imad Dalil ha 36 anni e da una decina di giorni è diventato il primo straniero e migrante a essere nominato direttore di un Hotspot in Italia, quello di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Quando a pochi mesi dal suo quarto compleanno, Imad, ha lasciato Fquih Ben Salah, una città ai piedi del Medio Atlante, in, non immaginava certo che quello sarebbe stato un viaggio così lungo in grado di cambiare per sempre la sua vita. Dal cuore del Paese nordafricano verso l’Italia e l’Abruzzo, in una zona tutto sommato simile, a L’Aquila, per raggiungere suo padre che in Italia c’era arrivato meno di dieci anni prima grazie a una sanatoria e ci lavorava. Oggi Imadha 36 anni e da una decina di giorni è diventato il primo straniero e migrante a essere nominato direttore di un Hotspot in Italia, quello di ...

