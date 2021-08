Da Michelle Hunziker ai Ferragnez: le più belle cartoline social dell’estate 2021 (Di sabato 7 agosto 2021) I profili social dei Vip tornano a popolarsi di cartoline che raccontano le loro vacanze. E per tanti, anche star internazionali, sono vacanze italiane. Giorgia Palmas, con il neo marito Filippo Magnini e le figlie Mia e Sofia (nata dalla precedente relazione con Davide Bombardini), è nella sua Sardegna, così come Elisabetta Canalis. Michelle Hunziker ora è nella sua Svizzera, ma prima si è regalata qualche giorno in Romagna, una vacanza sarda con Ilary Blasi, Francesco Totti e Nicola Savino e una mini crociera con le amiche in Sicilia. Leggi su vanityfair (Di sabato 7 agosto 2021) I profili social dei Vip tornano a popolarsi di cartoline che raccontano le loro vacanze. E per tanti, anche star internazionali, sono vacanze italiane. Giorgia Palmas, con il neo marito Filippo Magnini e le figlie Mia e Sofia (nata dalla precedente relazione con Davide Bombardini), è nella sua Sardegna, così come Elisabetta Canalis. Michelle Hunziker ora è nella sua Svizzera, ma prima si è regalata qualche giorno in Romagna, una vacanza sarda con Ilary Blasi, Francesco Totti e Nicola Savino e una mini crociera con le amiche in Sicilia.

