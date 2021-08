Curreri degli Stadio presto dimesso: "Anche questo 'grande figlio di p...' l'abbiamo sconfitto" (Di sabato 7 agosto 2021) “Anche questo ‘grande figlio di p...’ l’abbiamo sconfitto! Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l’affetto ricevuto”. Così, in un post social che cita il titolo di una delle prime hit degli Stadio, il cantante Gaetano Curreri annuncia che verrà presto dimesso dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli Piceno, dove è ricoverato dal 30 luglio dopo essere stato colpito da un infarto durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Curreri, che pubblica una sua foto in ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 7 agosto 2021) “di p...’ l’! Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l’affetto ricevuto”. Così, in un post social che cita il titolo di una delle prime hit, il cantante Gaetanoannuncia che verràdell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli Piceno, dove è ricoverato dal 30 luglio dopo essere stato colpito da un infarto durante un concerto a San Benedetto del Tronto., che pubblica una sua foto in ...

