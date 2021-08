Cristina Marino: «Prendersi cura di sé è l’unico modo per volersi bene» (Di sabato 7 agosto 2021) «La forza di volontà ce l’abbiamo tutti, dobbiamo solo saperla incanalare nel modo giusto». Cristina Marino, personal trainer Coni, fitness influencer, mamma di Nina e moglie di Luca Argentero, non fa sconti: volere è potere e tutti possiamo trasformarci nella migliore versione di noi stessi, basta vincere la pigrizia mentale. Trovare il tempo da dedicarsi è una scelta da compiere ogni giorno, tutto il resto (spesso) sono scuse. Leggi su vanityfair (Di sabato 7 agosto 2021) «La forza di volontà ce l’abbiamo tutti, dobbiamo solo saperla incanalare nel modo giusto». Cristina Marino, personal trainer Coni, fitness influencer, mamma di Nina e moglie di Luca Argentero, non fa sconti: volere è potere e tutti possiamo trasformarci nella migliore versione di noi stessi, basta vincere la pigrizia mentale. Trovare il tempo da dedicarsi è una scelta da compiere ogni giorno, tutto il resto (spesso) sono scuse.

