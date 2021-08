Crescenzo dopo la paura: "Non ricordo metà incontro, il cervello si era spento" (Di sabato 7 agosto 2021) Il karateka di Sarno, costretto al ritiro per il colpo subito al volto del venezuelano Madera Delgado, racconta cosa è successo sul tatami del Budokan. Dal nostro inviato di Antonino Morici Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) Il karateka di Sarno, costretto al ritiro per il colpo subito al volto del venezuelano Madera Delgado, racconta cosa è successo sul tatami del Budokan. Dal nostro inviato di Antonino Morici

Advertising

LEBBY4EVER : RT @fattoquotidiano: Olimpiadi, paura per Angelo Crescenzo dopo il ko nel karate: “Il cervello è rimasto spento per 30 minuti, non ricordo… - infoitsport : Angelo Crescenzo eliminato ai Giochi: il karateka di Sarno si ritira dopo il ko - infoitsport : Crescenzo shock nel karate: “Il mio cervello si è spento per 30 minuti dopo aver subìto un colpo” - infoitsport : Olimpiadi, paura per Angelo Crescenzo dopo il ko nel karate: “Il cervello è rimasto spento per 30… - platanix1 : Olimpiadi, paura per Crescenzo: “Il mio cervello è rimasto spento per 30 minuti”. Salvini fa il gradasso: 'Io ce l'… -