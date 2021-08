Covid Usa oggi, superati i 100mila casi al giorno: più della scorsa estate (Di sabato 7 agosto 2021) Negli Stati Uniti si torna a superare i 100mila nuovi casi al giorno di Covid. E’ la prima volta dallo scorso febbraio, ed è un numero superiore a quello che si registrava lo scorso agosto, quando ancora non c’erano a disposizione i vaccini. E’ allarme anche per l’aumento dei ricoveri ospedalieri, + 40% dalla scorsa settimana, in ospedali dove il personale è ormai allo stremo a 20 mesi dall’inizio della pandemia. “Sia per i ricoveri che per i decessi, si tratta in stragrande maggioranza di persone non vaccinate”, ha dichiarato la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky. Circa la metà dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021) Negli Stati Uniti si torna a superare inuovialdi. E’ la prima volta dallo scorso febbraio, ed è un numero superiore a quello che si registrava lo scorso agosto, quando ancora non c’erano a disposizione i vaccini. E’ allarme anche per l’aumento dei ricoveri ospedalieri, + 40% dallasettimana, in ospedali dove il personale è ormai allo stremo a 20 mesi dall’iniziopandemia. “Sia per i ricoveri che per i decessi, si tratta in stragrande maggioranza di persone non vaccinate”, ha dichiarato la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky. Circa la metà dei ...

