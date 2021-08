Covid | ultime news Il ministro Speranza | Scaricati ieri 6 | 7 milioni di Green Pass

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 8 agosto 2021) In vigore l'obbligo della certificazione per alcune attività: controlli in ristoranti, bar, cinema e musei, con diversi esercenti che denunciano disagi e difficoltà. Sul fronte dell'epidemia, in Italia si registrano 6.902 nuovi contagi e 22 morti. Tasso di positività al 2,3%. Aumentano le terapie intensive (+11) e i ricoveri (+84). Sono 71le dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese, di cui 3,3nell'ultima settimana. Cortei contro ilda Milano a Napoli, forti proteste in Francia