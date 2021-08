Covid | ultime news Il ministro Speranza | Scaricati ieri 6 | 7 milioni di Green Pass LIVE

(Di sabato 7 agosto 2021) In vigore l'obbligo della certificazione per alcune attività: controlli in ristoranti, bar, cinema e musei, ma diversi esercenti denunciano disagi e difficoltà. Sul fronte dell'epidemia, in Italia registrati 6.902 nuovi casi e 22 morti. Tasso di positività 2,3%. Aumentano terapie intensive (+11) e ricoveri (+84). Sono 71le dosi di vaccino somministrate in Italia, di cui 3,3nell'ultima settimana. Cortei contro ilda Milano a Napoli, proteste e scontri in Francia

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 6.902 positivi e 22 vittime, +11 le terapie intensive e +84 i ricoveri #ANSA - SkyTG24 : #Covid, ultime news. Bollettino: 6.902 contagi e 22 decessi. Tasso 2,3%. LIVE - fanpage : Gli invitati erano circa 150, 30 sono risultati positivi al Covid. - Marilenapas : RT @fanpage: Gli invitati erano circa 150, 30 sono risultati positivi al Covid. - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Sono 293.863 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Umberto Tessier) Karl Darlow ", giorni terribili in ospedale"/ Portiere Newcastle "Sono ... come detto sfumato d'un soffio nellestagioni. PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER MANCHESTER CITY Le ...Sono state registrate 34 guarigioni nelle24 ore: 11 guariti a Trento, 5 guarigioni a ... In questa fase dell'emergenzaci si attesta a 354 casi : 51 infezioni a Trento ( - 5 ...I decessi sono 22 contro i 24 registrati ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Quanto ai tamponi e ...In regione un morto in più, 22 in Italia, record di tamponi, tasso di positività in lieve calo Nei dati diffusi oggi sabato 7 agosto da Regione Lombardia, riguardo al Covid-19, non si registra nessun ...