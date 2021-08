Covid | ultime news Il ministro Speranza | Ieri scaricati 6 | 7 milioni di Green Pass LIVE

Advertising

Sono, invece, 142 i nuovi casiin Umbria registrati nelle24 ore su 8.109 tamponi eseguiti, di cui 2.119 molecolari e 5.990 antigenici, per una percentuale di positivi pari all' 1,75%, ...In base al report settimanale del governo aggiornato a questa mattina sono 71.071.465 le dosi al momento somministrate, con un incremento nell'ultima settimana di 3.316.075. Certificato verde ormai in ...La Gerundium Fest, giunta quest’anno alla ventiduesima edizione, dopo la pausa dello scorso anno stavolta si farà, ma con una formula light per adeguarsi alle regole imposte dall’emergenza sanitaria.Firenze, 7 agosto 2021 - Si conferma un agosto di contagi da covid piuttosto sostenuti in Toscana: anche in questo sabato 7 agosto sono sopra 700 i contagi in 24 ore. Sono per la precisione 714, come ...