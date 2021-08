Covid | ultime news Bollettino | 6 902 nuovi casi e 22 decessi Tasso positività 2 | 3% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 7 agosto 2021) Processati 293.863 tamponi. Aumentano terapie intensive (+11) e ricoveri (+84). In vigore il Green pass, controlli in ristoranti, bar, cinema e musei, ma diversi esercenti denunciano disagi e difficoltà. Speranza: "Scaricati 6,7 milioni di certificati verdi" in 24 ore. L'appello di Draghi: "L'economia italiana sta andando bene, vaccinatevi e rispettate le regole". Dal report del commissario Figliuolo, emerge che sono 71 milioni le dosi somministrate in Italia, con un incremento nell'ultima settimana di 3,3 milioni