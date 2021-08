Covid | ultime news Bollettino | 6 902 contagi e 22 decessi Tasso 2 | 3% LIVE

(Di sabato 7 agosto 2021) Ormai in vigore il certificato verde, controlli in ristoranti, bar, cinema e musei. Molti esercenti denunciano disagi e difficoltà nel controllo dei documenti d'identità. Secondo il report del commissario all'emergenza, sono 71 milioni le dosi somministrate in Italia, con un incremento nell'ultima settimana di 3,3 milioni. L'appello del premier Draghi: "L'economia italiana sta andando bene, vaccinatevi e rispettate le regole"

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 7.230 positivi, 27 vittime, +8 terapie intensive, +100 ricoveri. Effettuati 212.2… - Corriere : Speranza e l’esordio del Green pass: «Solo nella giornata di ieri scaricati 6,7 milioni... - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 6.513 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 6.902 positivi e 22 vittime, +11 le terapie intensive e +84 i ricoveri #ANSA - neifatti : Covid in Italia, 6.902 casi e 22 decessi nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Quanto alla possibilità che i giovani possano morire di- 19, l'Iss osserva che 'dall'inizio ... Queste, osserva l'Iss, 'emergono perché il virus, replicandosi, tende a sviluppare nuove ...Perugia, 7 agosto 2021 - Balzo in avanti dei ricoveri perin Umbria: sono 25 secondo i dati della Regione aggiornati ad oggi: sei in più rispetto a ieri.di positività accertati nelle24 ...Coronavirus, il bollettino contagi e morti in Italia di ieri, sabato 7 agosto 2021. Sono 6.902 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ...Bollettino Covid Italia – Sono 6.902 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.599. Sono invece 22 le vittime in un giorno ...