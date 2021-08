Covid, superate le 71 milioni di dosi somministrate in Italia. Ma sono oltre 4 milioni gli over 50 che non hanno iniziato il ciclo vaccinale (Di sabato 7 agosto 2021) Superati i 71 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate dall'inizio della campagna . In base al report settimanale del governo aggiornato a questa mattina sono 71.071.465 le dosi al momento ... Leggi su leggo (Di sabato 7 agosto 2021) Superati i 71didi vaccino antidall'inizio della campagna . In base al report settimanale del gno aggiornato a questa mattina71.071.465 leal momento ...

