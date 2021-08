Covid | Petra Magoni rifiuta il tampone | concerto annullato Lei | Non è previsto

Petra_Mann17 : Australia ????- 141 persone ricoverate per Covid, tutte vaccinate con due dosi eccetto una che ha ricevuto solo una d… - Petra_Mann17 : Ristoranti degli hotel I NUOVI AUTOGRILL… niente Covid lì -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Petra

La Nazione

"Chiediamo scusa al pubblico " spiegano gli organizzatori " ma ci è stato comunicato un rifiuto da parte dell'artistaMagoni di seguire le direttive. Una mancanza di rispetto per chi lavora da ...... "Abbiamo fatto un ottimo lavoro con Vendis Capital negli ultimi quattro anni e mezzo " dice...di circa 142 milioni di euro (in calo del 12% rispetto al 2019 a causa dell'impatto del...E' successo a Capannori (Lucca). La replica della cantante: "Nel decreto legge in vigore non ci sono disposizioni riguardo chi sta lavorando" ...E' successo a Capannori (Lucca). La replica della cantante: "Nel decreto legge in vigore non ci sono disposizioni riguardo chi sta lavorando" ...