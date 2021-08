Covid oggi Lombardia, 756 contagi e un morto: bollettino 7 agosto (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 756 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, sabato 7 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un morto per complicazioni legate al Covid. I guariti e i dimessi dagli ospedali sono 394. Gli attuali positivi sale a 12.816, 361 in più, nella Regione. I pazienti in terapia intensiva sono stabili a quota 35 con un nuovo ingresso oggi. I ricoverati nei reparti Covid sono 259, 11 in più di ieri. Nella provincia di Milano sono 203 i nuovi contagi rilevati. L'articolo proviene da Sbircia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 756 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, sabato 7. Nella tabella si fa riferimento a unper complicazioni legate al. I guariti e i dimessi dagli ospedali sono 394. Gli attuali positivi sale a 12.816, 361 in più, nella Regione. I pazienti in terapia intensiva sono stabili a quota 35 con un nuovo ingresso. I ricoverati nei repartisono 259, 11 in più di ieri. Nella provincia di Milano sono 203 i nuovirilevati. L'articolo proviene da Sbircia ...

